Tomarza ilçesinde atıl durumdaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi eski postane sokağında, daha önce ayakkabı tamirhanesi olarak kullanılan atıl durumdaki iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.