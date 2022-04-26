Son dakika haber: Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

26.04.2022 11:09
Son dakika haber: Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Son dakika habere göre Topkapı Sarayı Sur-i Sultani'de yürütülen restorasyon çalışmasında görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Topkapı Sarayı Sur-i Sultani'de yürütülen restorasyon çalışmasında görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Topkapı Sarayı'nın sahil kısmındaki sarayı koruyan surlarda restorasyon çalışması yapan işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında, konteynerlerde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Boğaz'ın farklı noktalarından da görüldü.

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Topkapı Sarayı, Yangın, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Topkapı Sarayı surlarında restorasyon işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika
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