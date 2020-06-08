Son dakika haber: Toplam 750 bin TL cezai işlem gerçekleşti - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında toplamda 750 bin TL ceza kesildiği bildirildi.



İlçe Jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yaş uygulaması ve sosyal izolasyona muhalefet eden, tüm uyarılara rağmen birlikte oturup vakit geçiren kişilere ağır cezalar kesildi.



15 Mart 2020 tarihinden günümüze 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha kanunundan 7 kişiye 789 TL'den 5 bin 523 TL, 61 kişiye 3 bin 150 TL'den 192 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 996 kişiye 392 TL'den 390 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.



Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıtanın bugüne kadar 750 bin TL cezai işlem gerçekleştirdiği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA