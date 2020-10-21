Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi - Son Dakika

Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi

21.10.2020 11:31
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında polis tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı. Çok sayıda dolmuş ve halk otobüsünün denetlendiği uygulamada yolcular ve sürücüler maska ve mesafe konularında uyarıldı.

Afyonkarahisar'ın 4 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlendi.

Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin toplu taşıma araç kullanımlarının yoğun olduğu saatlerde belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi
Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Toplu taşıma araçlarına korona denetimi - Son Dakika

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