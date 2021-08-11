OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü'nün girişimleri ile yangın bölgesinde zarar gören vatandaşlara 19 koli yardım ve biri büyükbaş olmak üzere 4 canlı hayvan gönderildi. Şehit babası Fahri Yıldız, 2016'da şehit olan oğlu Sedat Yıldız adına yangında zarar görenlere ulaştırılmak üzere 2 koyun hediye etti.

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca ve Karatepe mahallelerinde yerleşim bölgelerine de sıçrayan orman yangınlarında zarar gören vatandaşların yaraları sarılıyor. Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri, HEM Müdürlüğü'nün gönüllü çalışanları ile birlikte; kentte meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara pijama, şalvar, yatak örtüsü, yastık kılıfı, battaniye, bebek elbisesi, çocuk elbisesi, eşarp, namazlık, erkek ayakkabısı, terlik ve benzerleri gibi eşya kolileri hazırlandı.

ŞEHİT BABASINDAN 2 KOYUN

Toprakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü'nün girişimleriyle, şehit babası Fahri Yıldız tarafından 2 koyun yangın mağdurlarına gönderildi. Şehit babası, 2016'da şehit olan oğlu Sedat Yıldız adına yangında zarar görenlere ulaştırılmak üzere 2 koyun hediye etti. Öte yandan bir başka hayırsever de bir küçükbaş hayvanını; Lalegölü Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan bir başka hayırsever de 4 hayvanından birini yangında zarar gören ve hayvanları telef olan Selçuk Tülüce'ye teslim etti.

'TÜRKİYE'Yİ KİMSE YIKAMAZ'

Tülüce, kimsenin yangın mağduru olmamasını dileyerek, Bu yangını Allah düşümanımın başına vermesin. 'Çok zordu, canımızı zor kurtardık hayvanlarımız telef oldu. Bizlere yardım eli uzatanlara teşekkür ederim. Ben şunu anladım bu ülkeyi kimse bölemez. Hemen zor anında herkes bir beraber oluyor yardıma koşuyor. Türkiye'yi kimse yıkamaz' dedi.

Hazırlanan koliler, yangın mağdurlarına ulaştırılmak üzere Kadirli'ye gönderildi.