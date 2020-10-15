Torbacı operasyonu havadan görüntülendi - Son Dakika

Adana'da sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen kişilere dün şafak vakti yapılan ve 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon drone ile görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle, tespit edilen adreslere dün operasyon düzenlendi.

Evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler narkotik köpeğiyle arama yaptı. Bu sırada özel harekat polisleri sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon anları ise hem havadan hem de karadan saniye saniye görüntülendi. Polisin adreslere gitmesi ve evlere girmesi drone ile anbean kayda alındı.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)