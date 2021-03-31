Son dakika haber! "Torbacı" operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

"Torbacı" operasyonu polis kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şahıstan 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin askerde olduğu ve 1 şüphelinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Sabaha karşı Ümraniye Çekmeköy, Sancaktepe ve Tuzla ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.