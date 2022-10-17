Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı

17.10.2022 09:55
Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 11,45 gram metamfetamin, 0,90 gram esrar, 6 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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