Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 11,45 gram metamfetamin, 0,90 gram esrar, 6 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Torbacı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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