Son dakika haber: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti

18.04.2021 23:45
Son dakika haber: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıktı. Başkan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Evinde tedavisini sürdürülen başkan Ramazan İsmail Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Uygur, evli ve 2 çocuk babası.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Torbalı Belediye Başkanımız sayın İsmail Uygur'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük" ifadelerine kullandı.

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İSMAİL UYGUR KİMDİR

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı. Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebeci olarak mesleğini yaptı. 1992 yılından bu yana üyesi olduğu ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3'üncü kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.


- İzmir
Son dakika haber: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti - Son Dakika


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