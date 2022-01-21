Torbalı'da hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Torbalı'da hırsızlık operasyonu: 12 gözaltı
İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ayrancılar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülen F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A,, G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö., ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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