Son dakika haber: Total'den eleştiriler sonrası Uganda'daki petrol çıkarma çalışmalarını azaltma kararı - Son Dakika

Fransız petrol şirketi Total, eleştiriler sonrası Uganda'daki petrol çıkarma çalışmalarını azaltacağını duyurdu.

Total tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uganda'dan Tanzanya'ya uzanan petrol boru hattının bölge halkına verdiği zararları azaltmak için de adım atılacağı belirtildi.

Açıklamada Total'in, ülkenin en büyük koruma alanı Murchison Falls Ulusal Parkı'ndaki petrol çıkarma çalışmalarını azaltacağı, boru hattının geçtiği güzergahtaki çalışmalardan etkilenen 723 haneye de para yardımı yapılacağı kaydedildi.

Uganda merkezli Afrika Enerji Yönetişim Enstitüsü Başkanı Dickens Kamugisha ise Total'in kararıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin çalışmalarını kısıtlama kararının yeterli olmadığını açıkladı.

Kamugisha, "Tesislerin parkın içinde ya da dışında olması önemli değil. Büyük ihtimalle park eskisi gibi olmayacak." dedi.

Uganda petrolü, Tanzanya'dan Hint Okyanusu'na taşınacak

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 2006 yılında petrol rezervleri bulunmuş, üretim altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Uganda'nın petrol sahalarının çoğunluğu ise Total'in elinde bulunuyor.

Uganda ile Tanzanya, Eylül 2020'de 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı anlaşması imzalayarak Uganda petrolünün Tanzanya'nın Hint Okyanusu kıyısındaki Tanga Limanı'na taşınmasını planlamıştı.

Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi, Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.