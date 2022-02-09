Son dakika haber! Trablus'ta yeni bir hükümet kurma girişimine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen gösteride, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmaları protesto edildi.

Başkentteki tarihi Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, "Parlamento düşmeli", "Trablus halkı parlamentonun karşısında", "Milletvekilleri istifa etmeli" yazılı pankartlar taşıdı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de protestonun düzenlendiği Şehitler Meydanı'na gelerek göstericilerle bir süre sohbet etti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.