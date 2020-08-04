Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, fındık hasadı için il dışından gelecek vatandaşlara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmaları için "Fındıksız da olmaz, tedbirsiz de" sloganıyla çağrıda bulundu.

Ortak yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Başkanı Ergan, 8 Ağustos itibarıyla yeni fındık sezonunun açılacağını anımsattı.

Bu sene dünya ve ülke olarak Kovid-19 sebebiyle zor günler yaşandığına dikkati çeken Ergan, "Kişilerin birbirine bulaştırmaması, şehir genelinde bir sıkıntı yaşanmaması noktasında başta şehir dışından gelmekte olan üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımız hasat sürecinde çok dikkatli olmalıdır. Bu sebeple TSİAD ile 'Fındıksız da olmaz, tedbirsiz de' sloganıyla kampanya organize ettik." ifadesini kullandı.

Ergan, çalışma kapsamında halka Kovid-19 salgını çerçevesinde uyarılarda bulunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmadaki amacımız fındık hasadı süresince maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat çekmek, halkımızı bu konuda bilinçli davranmaya, bu salgını küçümsememeye davet etmektir. Son dönemde ülkemizdeki vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere pek çok sağlık görevlisi ve doktor açıklamalar yapmaktadır. Bu açıklamalar bize işin ciddiyetinin devam ettiğini göstermektedir. Olumlu beklentiler içerisinde olduğumuz, morallerin yüksek olduğu bir fındık sezonunda herkesi yaz sıcaklarının rehavetine kapılmadan Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet ediyorum."

"Herkesi maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya davet ediyorum"

TSİAD Başkanı Eren ise gerek normalleşme süreci gerekse yaz sıcaklarının artmasıyla halkta rehavetin göze çarptığını belirterek, "Şehrimizde son günlerde artan vaka sayısını tersine çevirmek, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine göre yakalamış olduğumuz iyi istatistikleri sürdürmek, bunun mücadelesini vermek bizlerin elindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna fındık fiyatlarını açıkladığını anımsatan Eren, "Kamuoyunda genel bir memnuniyet yarattığı gözükmektedir. Bu memnuniyetin sağlık açısından bir mutsuzluğa dönüşmemesi temennisiyle fındık ayı ağustosta 'Fındıksız da olmaz, tedbirsiz de' diyor, herkesi yaptığı her işte maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.