Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada

08.05.2022 10:50

Son dakika habere göre TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kameradaSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür'ün, yüzlerce taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler,...

TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür'ün, yüzlerce taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler, sosyal medyada ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, şampiyonluk gecesi yaşadıklarını Atakaş Hatayspor maçı sonrasında, "Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum" sözleriyle anlattı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu'nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya hücum etti. Şampiyonluk coşkusunu sahada horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor'un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür'ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

TARAFTARLARIN ARASINDA KALDI

Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür'ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor. Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah'ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir'in nefes almakta zorlandığı görülüyor. Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün 'durun' diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor. İlgiyle izlenen görüntülerin sonunda Ömür'ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafından çekilmeye çalıştığı da yer alıyor.

"ÖYLE KİLİTLEDİLER Kİ NEFES ALAMADIM"

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmasmanda oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.

Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada
Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada
Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada
Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada

YORUMLAR
500
Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Antalyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
10:26 Küba'da 142 yıllık otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
10:16 Micheal Chandler'dan son yılların en iyi nakavtı! Attığı tekme ile Tony Ferguson'u baygınlık geçirdi
09:50 Adalet Partisi lideri Öz'den Çiller'e tepki: Bana "Ablan olarak partinin başına geçeyim" dedi, bu işin ticaret işi olmadığını belirterek reddettim
09:47 Zelenski'nin savaşın başından bu yana giydiği polar, Boris Johnson'un müzayedesinde 90 bin sterline satıldı
09:40 Gaziantep'te DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
09:34 Zelenski'den Mauripol'de tahliye açıklaması: Azovstal fabrikasındaki 300'den fazla sivil kurtarıldı
09:04 Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da "savaş suçu" kanıtlarını toplamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 10:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! TRABZON Abdülkadir Ömür'ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement