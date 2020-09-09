Son dakika haber... TRABZON Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor - Son Dakika

Son dakika haber... TRABZON Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor

Son dakika haberi: Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyorTRABZON'un Düzköy ilçesinde yer alan ve dünyanın en uzun 2'nci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası, koronavirüs salgınından dolayı en sakin sezonlarından birini yaşıyor.

Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor

TRABZON'un Düzköy ilçesinde yer alan ve dünyanın en uzun 2'nci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası, koronavirüs salgınından dolayı en sakin sezonlarından birini yaşıyor.

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikte bulunan ve dışarısındaki doğal güzelliklerin yanı sıra içindeki sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken Çal Mağarası, yaklaşık 14 yıldır yöre turizmine hizmet ediyor. 2 kilometrelik paslanmaz çelikten yürüyüş alanına sahip mağaranın içerisinde dere, şelale ve göletler yer alıyor. Sarkıt ile dikitleri, zaman zaman 1,5 metre derinliğe ulaşan, deresi, şelaleleri, göletleriyle dikkat çeken ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası, pandeminin de etkisiyle en sakin dönemlerinden birini geçiriyor. Çal Mağarası'nın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği ifade edilirken, mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, Çal Mağarası'nın etkileyici bir doğaya sahip olduğunu ifade ettiler. İşletmeciler ise Çal Mağarası'na olan ilginin yüzde 50 azaldığını belirtti.

'GERÇEKTEN DOĞAL BİR GÜZELLİĞİ VAR'

İstanbul'da yaşayan Aziz Gümüş, 'Çal Mağarası'nı daha önce duymuştum ama ilk defa görmek nasip oldu, iyi ki de gelmişiz. Gerçekten doğal bir güzelliği var. Oldukça da uzun bir mağara. Işıklandırması da güzeldi. İçerisi, dışarıya göre oldukça serin. Bu bölgeye de turistik anlamda iyi bir katkı sağladığını düşünüyorum' dedi.

Çal Mağarası'nı çok beğendiğini ifade eden Ferhat Kotbaş, "Çok güzel bir yer. Bize de gezmek ilk defa nasip oldu. Oldukça uzun ve güzel bir mağara. Herkesin gezmesini tavsiye ederim? diye konuştu.

'DAHA ÖNCE GELDİĞİMDE ÇOK KALABALIKTI'

Çal Mağarası'na ikinci kez geldiğini anlatan Tülay Balcı, "Çok güzel bir yer. Özellikle içerisi dışarıya göre oldukça serin ve ferah. Daha önce geldiğimde çok kalabalıktı. Koronavirüs nedeniyle şu anda daha sakin. Gördüğüm kadarıyla pandemi kurallarına da uyuluyor. İnsanlar maske takıyorlar? ifadelerinde bulundu.

'BU YIL TURİST SAYISI YARI YARIYA AZALDI'

Çal Mağarası'nda işletme sahibi olan Olcay Demir ise bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi düşüş olduğunu belirterek, 'Bu düşüşün pandemi sürecinden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Pandemi kuralları burada uygulanıyor. Maskesiz içeriye girmek yasak. Görevli arkadaşlar var, eller de dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafeye de uyuluyor. Bazen kuralları ihlal edenler oluyor ama onları da uyarıyoruz. Bu yıl turist sayısı yarı yarıya azaldı. Artık önümüzdeki süreçte ne olur bakacağız' ifadelerini kullandı.

ÇAL MAĞARASI

İki kola ayrılan Çal Mağarası'nda; sola ayrılan kol, yaklaşık 150 metre uzunlukta olurken, sağ kolun ulaşılabilen kısmı ise yaklaşık 400 metre. Bu kolun yaklaşık 60'ncı metresinde küçük bir göl ve çağlayan yer alıyor. Mağaranın içindeki yeraltı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santimetreye kadar yükselirken, yaz aylarında bu seviye 25-30 santimetreye kadar düşüyor.

Son dakika haber... TRABZON Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor

Koronavirüs, Sarkıt, Düzköy, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TRABZON Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor - Son Dakika

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