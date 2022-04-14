5 katlı apartmanda yangın çıktı - Son Dakika
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5 katlı apartmanda yangın çıktı

14.04.2022 13:51

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kalkınma Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri, apartman içerisinde biriken duman nedeniyle evlerinden çıkamadı.

Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, merdivenle binanın çatı katındaki terasa ulaştı.

Binanın çatı katındaki dairede yaşayan M.A, dumanın dağılmasının ardından ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

5 katlı apartmanda yangın çıktı
5 katlı apartmanda yangın çıktı
5 katlı apartmanda yangın çıktı
5 katlı apartmanda yangın çıktı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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