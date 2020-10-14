Trabzon Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 86 kişiden immün plazma bağışı alındığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgın sürecinde ihtiyaç duyulan hastalarda kullanmak üzere immün plazmanın temini ve kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığınca yoğun çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünce hızlı, etkili ve güvenli tedariki sağlamak amacıyla immün plazma çağrı merkezi kurulduğu anımsatılan açıklamada, "Merkezimiz, Trabzon Kızılay Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde, bağışçı adaylarını arayıp iletişime geçmekte, bağış için uygun kişilerin yönlendirmesi ve randevu oluşturulması süreçlerini düzenlemekte ve takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda şehirde Kovid-19 hastalığını geçirerek iyileşmiş 1422 kişiye ulaşıldığı, bu kişilerden 493'ünün bağış kriterlerine uygun bulunduğu ve bugüne kadar 86 kişiden immün plazma bağışı alındığı kaydedildi.