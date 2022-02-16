Trabzon'un Çaykara ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İlçeden Taşkıran Mahallesi istikametinde seyreden Faik Gün'ün kullandığı 61 BA 978 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptıktan sonra devrildi.
Olay yerinde ulaşan sağlık ekipleri, ters dönen kamyonetteki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gün'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Trabzon'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika