İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalkınma Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 bin 500 lira çalınması nedeniyle çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamarasını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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