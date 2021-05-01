Son dakika haber... Trabzon'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde toplanan grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı'na kadar yürümek istedi.

Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden biri hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan 12 kişinin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.