Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 1 tam otomatik sarma makinesi, 75 bin 800 makaron (filtresiz sigara kağıdı), 130 kilogram tütün, 4 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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