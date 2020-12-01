Son dakika haber! Trabzon'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzon'da Kovid-19 denetimleri

01.12.2020 14:03
Son dakika haber! Trabzon'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

Son dakika haber: Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 30 kişiye 54 bin lira ceza uygulandı.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 30 kişiye 54 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Kasım'da yayımlanan "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gereğince İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 26-29 Kasım tarihleri arasında 52 noktada 213 personel tarafından yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 10 kişiye 9 bin lira, izolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişiye 6 bin 300 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye 33 bin 300 lira, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 30 kişiye 54 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trabzon'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika


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