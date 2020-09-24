Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, sahil ve kır bahçeleri ile karantina altına alınan bölgelerde denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan 223 personel, 643 umuma açık yerde denetim yaptı.
Ekiplerce, maske takmayan 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira idari para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Trabzon'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika