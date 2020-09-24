Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan 223 personel, 643 umuma açık yerde denetim yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, sahil ve kır bahçeleri ile karantina altına alınan bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

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