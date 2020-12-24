Son dakika! Kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika! Kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi
24.12.2020 10:53
Son dakika haber: Trabzon'da 17 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza verildi.
Trabzon'da 17 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza verildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye, kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.
Şahıslara, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.
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