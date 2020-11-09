Son dakika haber: Trabzon'da lösemili çocuklar yararına resim sergisi açıldı - Son Dakika

Trabzon'da Umut ve Yaşam Derneği tarafından lösemili çocuklar yararına "Yaşam Umutla Güzelleşir" adlı resim sergisi açıldı.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Belediyesi önündeki serginin açılışında, devletin sağlık hizmetleri noktasında çok iyi bir mertebeye eriştiğini belirterek, "Bu psikolojiyi anlamak için onu gerçekten yaşamak gerekiyor. Doktorlarımız, hastanelerimiz çok önemli merhaleler kat etti. Ancak sağlık, sadece devlet katkısıyla sürdürülecek bir konu değil. Sivil toplum kuruluşlarının desteği de çok mühim." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise lösemili çocukların tedavisinde moral ve psikolojik desteğin tıbbi tedavi kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Derneğimiz bu anlamda güzel ve önemli çalışmalara imza atıyor. Bir taraftan tedavilerinde onların yanında bulunurken diğer taraftan da yavrularımızın yakınları için Yalıncak'ta bir mekan oluşturdular. Hakikaten derneğimiz çok çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bir yandan sosyal sorumluluk alarak onların moral ve motivasyonunu artırırken, diğer yandan maddi olarak destekliyor."

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, 13 yıldır tüm kanser hastalarının ve lösemili çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Baki, yaşamın umutla güzelleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lösemi hepimizin bildiği gibi bir kan hastalığı. Kan kanseri. Genelde 2-6 yaş arasında görülebiliyor. Son zamanlarda 1 yaş altında da görülebiliyor. Tedavisi en az 3 ile 5 yıl sürebiliyor ve oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor. Bu hastalık genelde yüzde 80 ekonomik durumu iyi olmayan ailelerde görülüyor. Erken teşhis edildiğinde yüzde 85 tedavi edilebiliyor. Biz dernek olarak 13 yıldır tüm kanser hastalarının ve lösemili çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz."