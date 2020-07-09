Son dakika haber... Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçelerinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.

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Trabzon'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek, 2'si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.


Köprübaşı'nda ev heyelan nedeniyle yıkıldı


Köprübaşı ilçesinde de şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı. Yağmurlu Mahallesi Abolu mevkiinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup'un evi tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. - TRABZON

Trabzon, Sürmene, Yomra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Trabzon'da mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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