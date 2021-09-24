Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde Tayyar Akyıldız'ın kullandığı 35 AND 367 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 VS 611 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Akyıldız ile diğer araçta bulunan 3 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Akyıldız, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.