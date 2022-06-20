İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi, Maçka-Trabzon kara yolunda 18 Haziran Cumartesi Hüseyin Kenan'ın kullandığı motosikletle çarpışması sonucu ölümüne neden olan U.B. (35) jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: AA

Hüseyin Kenan, Ortahisar, Jandarma, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında teslim olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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