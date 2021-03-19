Son dakika haber: Trabzon'da nişanda silahla havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Açılan ateş sonucu vücutlarına kurşun isabet eden H.D. ile A.S. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde düzenlenen nişanda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla havaya ateş açıldı.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı