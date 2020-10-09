Son dakika... Trabzon'da örtü yangını - Son Dakika

Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'un Maçka ilçesi Sevinç mahallesinde çıkan yangın korkuttu

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sevinç mahallesi Harmanlar mevkiinde öğle saatlerinde elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu kıvılcım ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın ve sıcak havanın da etkisi ile yangın çevreye yayıldı. Mahalle sakinleri yangını söndürmekte güçlük yaşayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Rüzgarın da etkisi ile 3 farklı noktaya sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Harmanlar mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.