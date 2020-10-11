Son dakika haber: Trabzon'da örtü yangını - Son Dakika

TRABZON'da, çalılık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

Trabzon'da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde, saat 23: 30 sıralarında çalılık alanda örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Yolu olmayan dik ve engebeli arazideki yangına güçlükle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.