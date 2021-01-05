Son dakika haber: Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
05.01.2021 18:31
Son dakika haberleri... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde "sahte/kaçak alkollü içki" suçunun işlendiğine dair elde edilen bilgiler neticesinde bir şüphelinin ev ve eklentisine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, toplam 9,85 litre sahte/kaçak alkollü içki ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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