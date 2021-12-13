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Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

13.12.2021 17:11
Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Dürbinar Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada, Okan S'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bünyamin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akçaabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, Bünyamin K, Okan S'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ağır yaralanan Okan S, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayda elinden hafif yaralanan Bünyamin K. gözaltına alınmıştı.

Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Trabzon'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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