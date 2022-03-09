Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

09.03.2022 17:42
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Yılmaz (23) yönetimindeki 61 AEC 373 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden savrulan genç sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Koca/İHA)

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

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Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Beytullah Yılmaz, Otomobil, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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