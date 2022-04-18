Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıboyu mevkiinde Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 61 FD 355 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 53 AAG 555 plakalı tıra çarptı.

Kaza sonrası duran tıra arkadan gelen Tolunay Deniz yönetimindeki 61 KZ 634 plakalı Kartal marka otomobil arkadan çarptı. Yine aynı tıra arkadan gelen başka bir araç çarparak güçlükle durabildi. Kazada ağır yaralanan Tolunay Deniz (25) kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlarda bulunan F.D. (21) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Araklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON