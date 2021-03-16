Son dakika haber... Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 708,23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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