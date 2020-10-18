Son dakika haber... Trabzon'da yaylada çıkan yangında 4 ev zarar gördü - Son Dakika

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve bir ahır zarar gördü.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, AA muhabirine, ilçeye bağlı Taşboğazı Yaylası'nda sabaha karşı, Tarlacık Mahalle Muhtarı Levent Kamiloğlu ile akrabaları Uğur Kamiloğlu, Mustafa Kamiloğlu ve Orhan İskin'e ait 4 ev ve bir ahırda yangın çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını ifade eden Yakuta, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın maddi hasara neden olsa da vatandaşlarımızın yaralanmaması ve can kaybı olmaması bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Muhtar Kamiloğlu ise sabaha karşı kendisine ve akrabalarına ait ev ile bir ahırda yangın çıktığını belirterek, "Babamın, ağabeyimin, eniştemin ve benim evim yandı. Evler çift katlıydı." diye konuştu.