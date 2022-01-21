Son dakika haber... Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Trabzon merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Samsun, Bursa, İstanbul, Düzce, Kocaeli ve Kırklareli'nde sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanarak internetten ulaştıkları araç sahiplerini yaklaşık 5 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 17 Ocak'ta Trabzon merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internetteki satış ilanlarından ulaştıkları araç sahiplerine kapora verdikleri, kalan kısmı için iflas nedeniyle pasif hale gelen şirketlere ait karşılıksız çekleri kullandıkları, bu yöntemle 27 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 25 şüpheli yakalanmış, 17 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.