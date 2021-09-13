Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yaşamını yitiren babası Temel Ustaoğlu, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ustaoğlu'nun cenazesi, köy meydanında alınan helalliğin ardından mezarlığa getirildi.
Ustaoğlu'nun cenazesi Düzce Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, birçok kentten gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babasının cenazesi Düzce'de toprağa verildi - Son Dakika