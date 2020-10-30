Son dakika haber... Trabzon Valisi Ustoğlu'ndan "akraba ve komşu ziyaretleri" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Trabzon Valisi Ustoğlu'ndan "akraba ve komşu ziyaretleri" uyarısı Açıklaması

30.10.2020 15:57
Son dakika haber... Trabzon Valisi Ustoğlu'ndan

Son dakika gelişmesine göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle il dışından gelen akrabalar ile komşu ziyaretlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, özellikle il dışından gelen akrabalar ile komşu ziyaretlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Valiliği bünyesinde oluşturulan Salgın Denetim Merkezi üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu ile diğer merkez görevlilerinin de hazır bulunduğu toplantıda ilk olarak, salgına ilişkin kentin güncel istatistikleri paylaşıldı.

Son haftalarda artan pozitif vaka sayılarına dikkat çekilen İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı sunumunda, mart ayı ortalarından günümüze gelinen noktada bulaş riskinin dünya ve ülke geneline paralel olarak Trabzon'da da artış gösterdiğine vurgu yapıldı.

Trabzon'daki Kovid-19 pozitif vakaları ve temaslı bireyleri takip eden filyasyon ekiplerinin çalışmalarına da yer verilen sunumda, ekiplerin yaptığı yüz yüze ve telefonla görüşmelerden çıkan sonuca göre virüsün en çok bulaştığı değerlendirilen yerler sıralandı.

Verilere göre Kovid-19'un Trabzon'da yüzde 30'luk oranıyla en çok komşu ve akraba ziyaretleri, ev oturmaları, il dışından gelen misafirlerle sosyalleşme anlarında bulaştığının belirlendiği, ikinci sırada ise aynı hane içerisinden bulaşma gerçekleştiği kaydedildi.

İş yeri, seyahat, alışveriş, cenaze-taziye, park bahçe, toplu taşıma şeklinde sıralanan istatistiklere göre, yüzde 30'luk kesimin ise bulaşma kaynağı hakkında fikir beyan edemediği belirtildi.

"Salgının ciddi artış gösterdiği şu dönemde mutlaka mesafeli olmalıyız"

Vali Ustaoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, kentte özellikle ev oturması, aile ziyaretleri, akraba davetleri gibi yakın temas içeren sosyalleşme faaliyetlerine ara verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Ustaoğlu, "Özellikle il dışından gelen ve virüs taşıyıp taşımadığı bilinmeyen akrabalarla, yakın aile dostlarımızla, komşularımızla ilişkilerimizde, salgının ciddi artış gösterdiği şu dönemde mutlaka mesafeli olmalıyız. 'Yakınımda yoktur' yanılgısına düşmeyelim. Kovid-19'un bulaşıcılığı ve ölümcül etkisi artık hepimizin malumudur. Yine iş yerlerimizde, toplu taşımada, kalabalık ortamlarda maske kullanımı noktasında, mümkün olduğunca mesafe bırakma ve hijyen sağlama konularında ciddiyeti elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İl Salgın Denetim Merkezi üyelerinin gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ustaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, bizlerin ve salgının bitirilmesi yönünde çaba sarf eden tüm görevlilerin emeklerinin boşa çıkmaması için topyekun bir kararlılıkla mücadele gerekiyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım, günlük yaşantılarına konunun ciddiyetini akıllarından çıkarmadan devam etsinler. İnşallah salgındaki bu yukarı yönlü ilerleme hepimizin üstün gayretleriyle yakın zamanda tersine döner ve salgının üstesinden el birliğiyle geliriz." diye konuştu.

Kovid-19 bulaş riskinin yüksek olduğu tüm alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ustaoğlu, iş yeri sahiplerinin de, personel ve işçilerin, iş yeri dışında, evlerinde ve sosyal hayatlarında aynı oranda dikkatli ve duyarlı olmaları noktasında uyarılmasını istedi.

Trabzon Valiliği, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Yakın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Trabzon Valisi Ustoğlu'ndan 'akraba ve komşu ziyaretleri' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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