Son dakika haber... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son dakika haber... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu PFDK'ya sevk edildi
Son dakika güncel haberine göre Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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31.07.2020 00:20:54. #1.13#
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