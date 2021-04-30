Trabzonspor'da transfer zirvesi - Son Dakika

Trabzonspor'da transfer zirvesi

30.04.2021 16:31
Trabzonspor'da transfer zirvesi, System.String[]

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek gelecek sezonun değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek gelecek sezonun değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı İstanbul'da bir araya geldiler. Süper Lig'in 39. haftasını bay geçen bordo-mavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan bir araya gelerek 2021-2022 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da transfer zirvesi

Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da transfer zirvesi - Son Dakika Spor


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