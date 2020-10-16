Son dakika haber! Trabzonspor'dan 3 kulübe "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, futbolcularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor kulüpleri için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.