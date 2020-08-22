Son dakika haber: Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı transfer etti

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımından Flavio Medeiros da Silva'yı transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Flavio ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Flavio Medeiros da Silva'ya, 4 yıl boyunca her futbol sezonunda 750 bin avro garanti ücreti ödeneceği ifade edildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'unun ödeneceği aktarıldı.

EC Bahia Kulübü'ne ise futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 200 bin avro ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca, Bahia Kulübüne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.