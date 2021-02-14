Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

14.02.2021 09:05
Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi, System.String[]

Son dakika haberi: Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi - Son Dakika Spor


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