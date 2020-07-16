Son dakika haber... Trabzonspor'un CAS'taki duruşması sona erdi - Son Dakika

Son dakika haber... Trabzonspor'un CAS'taki duruşması sona erdi

Bir son dakika haberine göre Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), duruşması sona erdi.

Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), duruşması sona erdi. CAS'ın, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan ve karara itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını olumlu veya olumsuz ay sonu vereceği bildirildi.

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Korona virüs nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleşen duruşmaya Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer, Trabzonspor Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, Mali İşler Direktörü Çoşkun Karaoğlu bordo-mavili kulübün görevlendirdiği İsviçre'deki Hukuk Bürosu Avukatları katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşma yaptığı duruşmada Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin ve Mali İşler Direktörü Çoşkun Karaoğlu da kulübün mali durumu hakkında gelinen süreci anlatarak Trabzonspor'un haklılık gerekçelerini ortaya koydular.

Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verilmişti. Trabzonspor yönetimi alınan bu karara itiraz ederek, CAS'a başvuruda bulunmuştu. Korona virüs nedeniyle video konferans yoluyla yapılan duruşma iki bölüm halinde yapıldı. İlk bölümde cezaya gerekçe gösterilen konularla ilgili karşı taraf sunum yaparken ikinci bölümde ise Trabzonspor Kulübü, mali konularla ilgili bir sunum yaptı ve haklılık gerekçelerini ortaya koydular.

Akşam saatlerinde duruşma sona ererken, CAS'ın kararını ise ay sonuna kadar vereceği belirtildi. - TRABZON

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Trabzonspor'un CAS'taki duruşması sona erdi - Son Dakika Spor
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