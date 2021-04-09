Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: "Bu takım savaşmaya devam edecek" - Son Dakika

Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: "Bu takım savaşmaya devam edecek"

09.04.2021 13:29

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie, Süper Lig'de mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie, Süper Lig'de mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Edgar Ie, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, ailesiyle birlikte çocukken Gine Bissau'dan Avrupa'ya gittiklerini, küçük yaşlarda başlayan futbol sevgisinin ilerleyen dönemlerde de devam ettiğini aktardı.

Katıldığı bir turnuvanın ardından Portekiz'in Sporting takımının altyapısında futbol hikayesinin başladığını anlatan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Aslında biraz ilginç bir futbol hikayem var. Turnuvada ben bir kanat oyuncusuydum. Futbola kanat oyuncusu olarak başladım, başka bir hoca beni bek olarak oynattı, daha sonra da şu an Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yapan Ricardo Sa Pinto beni stoper olarak oynatmaya başladı. Stoper olarak, direkt defans oyuncusu olarak başlamadım." ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, Sporting macerasının ardından Barcelona'ya transferinin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Barcelona'ya gittikten sonra oradan içeri girdiğinizde aslında futbolun ne kadar farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü orası bambaşka bir yer. Oraya alışmanız gerekiyor ve bana da alışmam için gereken süreyi tanıdılar. Tanrıya şükürler olsun ki o alışma sürecini de çabuk atlatarak Barcelona'ya da adapte olabildim. Kendi futbolumu tanımlayacak olursam 'Adanmışlık' kelimesini kullanabilirim. Hangi takımda olursam olayım, ne yapıyor olursam olayım o işi adanmış bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bunun gururunu da yaşıyorum. Yaptığınız işi bir adanmışlıkla yaparsanız eğer hem izleyen kişiler oynadığınız oyundan gurur duyacaklar hem de futbolunuzdan keyif alacaklardır."

"Takım arkadaşlarımın kalitesinden çok etkilendim"

Trabzonspor'a transferini değerlendiren Edgar Ie, bordo-mavili takımda oynamaktan dolayı mutlu olduğunu, insanların gösterdiği sevginin karşılığında doğru bir seçim yaptığını düşündüğünü ifade etti.

Takımda çalışkan ve yetenekli bir oyuncu grubunun yer aldığını belirten Edgar Ie, "Onların içlerine dahil olmak benim için çok zor olmadı. Beni hemen sahiplendiler ve hemen takıma dahil olmam için ellerinden geleni yaptılar. İlk günden itibaren sanki yıllardır buradaymışım gibi ve uzun zamandır birlikte antrenman yapıyormuşuz gibi hissettim. Ben topla oynamayı seven birisiyimdir, bu özelliğimle beni fark ettiler ve kısıtlamadılar. Bu da çok hoşuma giden bir özellik oldu. Takım arkadaşlarımın kalitesinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Trabzonspor'da işler benim için iyi gidiyor"

Edgar Ie, Süper Lig'in yarışmacı bir lig olduğuna ve takımların kalite, yetenek açısından birbirine yakın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geleceği çok fazla düşünen biri değilim. Anı yaşıyorum ve yaşadığım bu anı da yüzde 100 yaşamayı tercih eden biriyim. Şu anda Trabzonspor'da işler benim için iyi gidiyor. Burada oynuyorum ve oynadıkça da takımıma yardımcı oluyorum. Umarım bu böyle devam eder. Takımımızı daha da üstlere çıkartırsak zaten başarılı olmuş sayılırız. O yüzden bu anı yaşamak, en iyi şekilde yaşamak benim için daha önemli."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın tecrübeli ve yeni futbol anlayışına sahip biri olduğunu kaydeden Edgar Ie, 57 yaşındaki çalıştırıcının geldiği andan itibaren savunma üzerine pek çok çalışma gerçekleştirdiğini, savunma oyuncuları olarak kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

"Taraftarlarımızın eksikliğini çok hissediyoruz"

Salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynandığına değinen Edgar Ie, taraftarların olmadığı bir ortamda karşılaşmalara alışabilmenin kolay olmadığını ifade etti.

Edgar Ie, taraftarların futbolun bir numaralı etkeni olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın eksikliğini çok hissediyoruz. Bu pek alışılabilecek bir durum değil. Çünkü futbolun bir numaralı etkeni taraftar ve taraftarsız maçlara alışabilmek çok kolay değil. Hep kendime şunu söylüyorum, burada dolu statta, taraftarlarımızın önünde oynamak harika bir duygu olurdu. Umuyorum ki en kısa sürede, bu pandeminin bitişiyle birlikte, taraftarlarımız dönünce yine harika bir ortam olacak statta. Taraftarlarımızın olduğu bir maç oynamayı ben de tüm takım arkadaşlarım da çok istiyoruz."

Taraftarların verdiği desteği devam ettirmelerini isteyen savunma oyuncusu, "Gerçekten bizlere inanılmaz bir destek veriyorlar. Lütfen bu desteğe devam etsinler, çünkü bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içindeyiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar vermek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği olmadan bunu başarabilmemiz mümkün değil. Hep birlikteyiz ve birlikte daha güçlüyüz, o yüzden bizi desteklemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: Bu takım savaşmaya devam edecek
Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: Bu takım savaşmaya devam edecek
Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: Bu takım savaşmaya devam edecek
Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: Bu takım savaşmaya devam edecek

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: 'Bu takım savaşmaya devam edecek' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi         
13:40
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Trabzonsporlu futbolcu Edgar Ie: "Bu takım savaşmaya devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei