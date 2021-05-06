Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası geçirmiş vatandaşlar ziyaret edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla daha önce çeşitli trafik kazaları geçiren vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi. Polis ekipleri tarafından kaza geçiren vatandaşlar bir süre sohbet edilmesinin ardından kaza yapan vatandaşlara çiçek takdim edildi. - NEVŞEHİR