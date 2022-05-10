Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı

10.05.2022 20:57

Son dakika haberleri: Trafik kazaları kameralara yansıdı Niğde'de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Trafik kazaları kameralara yansıdı

NİĞDE - Niğde'de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.

Kentte meydana gelen bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar, şehir polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan bir kazada Merkez Paşakapı Caddesi'nde bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Diğer görüntüde ise kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı
Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı

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Trafik Kazaları, Niğde, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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