Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı

24.06.2022 14:12
Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberi... Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya-Sivas karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada Gürün'den Sivas istikametine gitmekte olan R.Ç. yönetimindeki 46 E 1000 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü ve C.S. (50) ile Ö.C.(11) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan C.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı Son dakika... Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Son dakika... Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:56 Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor!
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:39 Ünlü şarkıcı Katty Perry kendisini azarlayan garson kıza yüksek miktarda bahşiş bıraktı!
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Trafik kazası 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement